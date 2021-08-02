Berna Laçin ve Gülben Ergen arasında Roma'yı yakarım polemiği
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Berna Laçin ve Gülben Ergen arasında Roma'yı yakarım polemiği

Berna Laçin ve Gülben Ergen arasında Roma'yı yakarım polemiği
Hürriyet - Haberler | Magazin

TWITTER'DA ATIŞTILARGülben Ergen'den yanıt gecikmedi.

TWITTER'DA ATIŞTILAR

Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi. "Berna bu nasıl bir yorum!" diyen Ergen, "O sahnede aylardır yaşam mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuvardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla, ülke yanarken, hepimiz perişanken, provoke etmek sana hiç yakışmadı" şeklinde tepki gösterdi.

Bu sözlere yanıt veren Laçin, "Repertuvar seçimine şaşkınlığımla, müzisyenlerin para kazanması arasındaki bağlantıyı kuramasam da, geliri en az olan sahne sanatlarının bir mensubu olarak pandemi mağduriyetini yeterince yakından biliyorum. Hassasiyetime saygı beklemeyeyim en iyisi, ben bakış açına saygı duymakla yetineyim" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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