Berna Laçin'e HDP'li Vekil Barış Atay Sahip Çıktı

Berna Laçin'e HDP'li Vekil Barış Atay Sahip Çıktı

Barış Atay attığı tweetle, Medine'li paylaşımı sonrasında çok konuşulan Berna Laçin'e sahip çıktı. Atay, "Fırsat bulduğunuzda her insana saldıramayacağınızı öğreneceksiniz" dedi.

Barış Atay, attığı tweetle, Medine'li paylaşımı sonrasında çok konuşulan Berna Laçin'e sahip çıktı. Atay, "Fırsat bulduğunuzda her insana saldıramayacağınızı öğreneceksiniz" dedi.

LAÇİN'İ ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKTI

Barış Atay, attığı tweette "Bu tweette hiçbir suç unsuru yok. Anlamak istemiyorsanız da anlamayabilirsiniz, sizin sorununuz. Fırsat bulduğunuz her an insanlara saldıramayacağınızı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

BERNA LAÇİN NE DEMİŞTİ?

Son zamanlarda gündemde olan idam tartışmalarına Berna Laçin" İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" sözleriyle dahil olmuştu.

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YORUMLAR (39)

  • ZEBANİ:
    Bulut geçer katar katar. İçlerinde gözyaşım var. Gidip Medineye yağar. Ya Muhammeds.av.) diye diye. Kanadını açmış rüzgar. İçinde hasret ahım var. Varıp Medineye yağar. Ya Muhammed s.a.v) diye diye.
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  • AYTEN KAYA:
    Tabi gercekleri soyleyince saldiri oluyor ikinizde kara cahilsiniz kultursuzsunu sizin taptiginizdan bahs edeyim inanmiyorsani arastirin amerikada her 3 saniyede bir kadina tecavuze ugruyor her uc dakikada bir kadin olduruyor dunyada cocuk istismarinda hollanda 1ci sirada amerika ve ingiltere hollandayi takip ediyor ha unitmadan soylim hollandada pedofiller dernek kurmus sen muslumanlara saldirin bakali bir gun allaha hesap verirsiniz
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  • DİMİTRİ :
    Türk değil müslüman değil bunlar çokta şaşırmamak lazım amaçları belli islam islam islam
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