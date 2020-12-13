BERNA LAÇİN: BİLL GATES'İN İŞİ YOK BİZE ÇİP Mİ TAKACAK?
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BERNA LAÇİN: BİLL GATES'İN İŞİ YOK BİZE ÇİP Mİ TAKACAK?

13.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:14
BERNA LAÇİN: BİLL GATES'İN İŞİ YOK BİZE ÇİP Mİ TAKACAK?

Oyuncu Berna Laçin önceki akşam Nişantaşı'nda bir doktor kliniği çıkışı objektiflere takıldı. Laçin, Covid-19 salgını ve aşı polemiğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu

& ;Tahlil yaptırdığını ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için destek aldığını anlatan Laçin, pandemi nedeniyle ortaya çıkan komplo teorilerinden bıktığını anlattı.

'BUNLAR KOMPLO TEORİLERİ'

'Bill Gates'in işi gücü yok bize çip mi takacak?' diyen Laçin, özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddialara atıfta bulunarak şöyle konuştu:

"Bilimsel yayınları takip ediyorum SARS hep vardı bu SARS'ın mutasyona uğramış haliydi ve bunu bekliyorlardı ve oldu. Bill Gates hiç işi gücü yok bana çip takacak. Bilimden ayrılmamak tek nokta. Ben çok dikkatliyim, çıkmıyorum, çok hijyen sağlıyorum ama 'o ilacı verdiler içmeyeyim, onu yapmayayım' o zaman doktor olmasın kimse, biz kendi kendimize takılalım. Komplo teorilerinden artık içim çıktı. Başta komik geliyordu artık komik de gelmiyor."

Kaynak: Snob Magazin

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