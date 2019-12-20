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Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

20.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:02
Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, (TFF) Başkanı 'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar da yer aldı.

Nihat Özdemir, Berna Gözbaşı'ya A Milli Takım forması takdim etti.

Kaynak: AA
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