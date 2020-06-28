Berna Gözbaşı: "Ligde kalmaya kararlıyız"
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Berna Gözbaşı: "Ligde kalmaya kararlıyız"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, ligde kalmaya kararlı olduklarını söyleyerek, "Bizim takımımızın yeri Süper Lig'dir.

Berna Gözbaşı:
28.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:54

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, ligde kalmaya kararlı olduklarını söyleyerek, "Bizim takımımızın yeri Süper Lig'dir. Ben yönetim, teknik kadro, futbolcular buna hepimiz inandık. Bu inançtan bir gün bile geri adım atmadık" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor'da Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Gözbaşı, takım olarak imkansızı başardıklarını ifade ederek, "Öncelikle Sivasspor'un başkanına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Kayserispor olarak imkansızı başarmak üzereyiz. Biliyorsunuz ben bitkisel hayatta olan bir takımı devralmıştım. İnşallah altın değerinde puan aldık. İlk günden beri mücadelemizi hiç bırakmadık. Önümüz açıldı. Biz Süper Lig'de kalmaya kararlıyız. Bizim takımımızın yeri Süper Lig'dir. Ben yönetim, teknik kadro, futbolcular buna hepimiz inandık. Bu inançtan bir gün bile geri adım atmadık. Atmamaya da devam edeceğiz. Ayrıca salı günü benim doğum günüm. Futbolcularıma bana böyle erkenden hediye verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Süper Lig'de kalma mücadelemize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"MENSAH İÇİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR"

Adı transfer haberlerinde geçen Mensah hakkında konuşan Başkan Gözbaşı, "Tabii ki Mensah Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan yurt içinden yurt dışından Mensah'a teklifler var. Ama bizim önce hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok önemli galibiyet aldık. Bu sene Sivasspor evinde hiç yenilmemişti. O yüzden hem heyecanlıyım, hem de çok mutluyum. Süper Lig'de kalmak için gerçekten çok mücadele ediyoruz. 7 puanda bir takım devraldım. Şu an neredeyiz. Bu bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİLER ARASINDA GERGİNLİK

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın açıklamasının ardından yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Başkan Gözbaşı'nın üzerine yürüyen Kayserisporlu bir yöneticiyi diğer yöneticiler sakinleştirirken, Gözbaşı ise aracına binerek stadyumu terk etti.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Kaynak: İHA

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