Berna Gözbaşı: "Gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum"
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Berna Gözbaşı: "Gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum"

İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Haberler | Spor

- Berna Gözbaşı: "Gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum" Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum" dedi.

- Berna Gözbaşı: "Gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum"

KAYSERİ - Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 42. haftasında Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmasına rağmen ligde kaldı. Maçın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu seneyi atlattıklarını fakat gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi istediklerini söyleyen Gözbaşı, "Bizim için sezon başından beri zorlu bir süreç oldu. Birçok hoca değişim oldu. Bunca zorluktan sonra geçen sene düşmek üzere olarak aldığımız bir kulübü, ligde tuttuk camiamıza hayırlı olsun. Ben 90 dakika boyunca üstün performans ile mücadele eden, maçın son dakikalarına kadar galip gelen takımımızı, teknik heyetimizi ve bize destek olan büyün Kayserili taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seneyi de böyle atlattık. İnşallah gelecek sene daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum" diye konuştu.

Tokgöz: "Çok şükür başarılı olduk"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise, "Düşen kulüplerimiz dahil, tüm kulüplerimizi, sporcularımızı bu süreçte fedakarlık yaparak, ülkemize hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum. Değerli hocamız Yalçın Koşukavak önderliğinde kritik maçlara çıktık. Soğukkanlılığımızı koruyarak, çok kısa zamanda oyunculara antrenman bile yaptıramazken, toplantılar düzenleyerek oyuncularımıza bilgilerini aktarmaya çalıştı ve çok şükür başarılı olduk" ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı: 'Gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum'
Berna Gözbaşı: 'Gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum'
Berna Gözbaşı: 'Gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum'
Berna Gözbaşı: 'Gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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