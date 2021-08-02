Berna Gözbaşı: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berna Gözbaşı: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz

Berna Gözbaşı: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz" dedi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve basın mensupları, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti. Kamp Merkezi'nin işletmeciliğini yapan Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, merkez hakkında ziyaretçilere bilgiler verdi. 

Kamp merkezinde 2 sahanın olduğu, 6 saha içinde çalışmaların devam ettiğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şu an burada Kosova takımı kampta ve çalışmalarını sürdürüyor. Burası oksijeni bol, güzel bir merkez. Burada iki tane sahamızı hayata geçirdik. 6 tane daha sahamız yapılıyor. Burada ayrıca kapalı yüzme havuzu, olimpik yüzme havuzu, spor salonu gibi yerlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan profesyonel fitness merkezinin de tüm takımlara özgü olacak şeklide çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu. BERNA GÖZBAŞI: ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ'NİN CAZİBE MERKEZİ OLMASINI DİLİYORUZ

Tesislerin hayırlı olması temennisinde bulunan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise, "Tesisimiz tekrardan hayırlı olsun. Kayserispor olarak buraya gelen her takımla hazırlık maçı yapma imkanımız oluyor. Ben yeni tesisin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burasının daha büyük takımları ağırlayacağı günleri hep birlikte görürüz. Yukatel Kayserispor olarak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz
Berna Gözbaşı: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz
Berna Gözbaşı: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz
Berna Gözbaşı: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu
Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu
Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Diana Spencer Burcu Biricik Çağatay Akman
Spor Burak Elmas Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berna Gözbaşı: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.08.2021 14:07:13. #1.13#

title