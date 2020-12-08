Berna Gözbaşı, Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan, PFDK'ye sevk edildi
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Berna Gözbaşı, Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan, PFDK'ye sevk edildi

08.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:50
Berna Gözbaşı, Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın, takımının Göztepe ile oynadığı karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevkine karar verildi. Hukuk müşavirliği, Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün de aynı nedenden kurula sevk edilmesine karar verdi.

Emre Belözoğlu ile sarı-lacivertli takımın A takım koordinatörü Selçuk Şahin'in de talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Çağdaş Atan ise Gençlerbirliği ile oynanan maçtaki hakareti dolayısıyla PFDK'ye gönderildi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Kasımpaşalı oyuncu Florent Hadergjonaj, Göztepe menajeri İlhan Şahin ve kaleci antrenörü Bekir Arpacı, Denizlispor Kulübü ve yöneticisi Kaan Şanlıkan'ı da kurula sevk etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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