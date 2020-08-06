Berna Gözbaşı'dan Lung paylaşımı Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından kaleci Silviu Lung'un Kayserispor'da kalacağını duyurdu.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından kaleci Silviu Lung'un Kayserispor'da kalacağını duyurdu.

Gözbaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Silviu Lung Kayserispor'umuzda. Bu arada çok değerli hocamız Prosinecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiç unutmayacağız. Belki bir gün yollarımız kesişir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA