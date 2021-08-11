Berna Gözbaşı'dan Emre ve Doğan açıklaması
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Berna Gözbaşı'dan Emre ve Doğan açıklaması

Berna Gözbaşı'dan Emre ve Doğan açıklaması
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, genç futbolcular Emre Demir ve Doğan Alemdar'ın transferiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, genç futbolcular Emre Demir ve Doğan Alemdar'ın transferiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok" dedi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, orta saha oyuncusu Emre Demir ve kaleci Doğan Alemdar'ın transferiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Gözbaşı açıklamasında, "Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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