Berna Gözbaşı Antalya kampında

ANTALYA (İHA) - Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, takımın Antalya kampını yakından takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 24.haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Antalya kampını yakından takip eden başkan Berna Gözbaşı teknik heyetten takım hakkında son bilgileri alıyor. Gelecek adına umutlu olan Gözbaşı kampta ayrıca oyuncular ile yakından ilgileniyor. - KAYSERİ

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