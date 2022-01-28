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Berna Gözbaşı Antalya kampında

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Berna Gözbaşı Antalya kampında

Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, takımın Antalya kampını yakından takip ediyor.

ANTALYA (İHA) - Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, takımın Antalya kampını yakından takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 24.haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Antalya kampını yakından takip eden başkan Berna Gözbaşı teknik heyetten takım hakkında son bilgileri alıyor. Gelecek adına umutlu olan Gözbaşı kampta ayrıca oyuncular ile yakından ilgileniyor. - KAYSERİ

Berna Gözbaşı Antalya kampında

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Antalya, Spor, Haber

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