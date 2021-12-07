Berna Gözbaşı: "9 kişiyle tarihe geçen bir maçtı" - Haberler Spor
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Berna Gözbaşı: "9 kişiyle tarihe geçen bir maçtı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Berna Gözbaşı:

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Antalyaspor maçının ikinci yarısında 9 kişi kaldıktan sonra heyecandan maçı izleyemediğini söyledi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Antalyaspor maçının ikinci yarısında 9 kişi kaldıktan sonra heyecandan maçı izleyemediğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Antalyaspor galibiyetinin keyfi yaşanıyor. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, son zamanların en önemli müsabakasına çıktıklarını ve sıkıntılı bir süreçten sonra galip geldiklerini söyledi. Başkan Gözbaşı açıklamasında; "Antalyaspor maçı bizim çok önemliydi. Tüm teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyorum. Böylesi önemli bir maçta 9 kişi kalmamıza rağmen muhteşem mücadele veren oyuncularımızın her birini anlından öpüyorum. Bizim için ligdeki yerimiz açısından çok önemli bir maçtı. Bana göre 9 kişiyle tarihe geçen bir maçtı. İkinci yarı benim için çok zor geçti. 9 kişi kaldıktan sonra inanın maçı izleyemedim heyecandan. Eksik kalmamıza rağmen sahada oyunların yerini destek ile dolduran taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki haftalarda taraftarımızdan stadyumu daha fazla doldurmalarını bekliyorum. Biz taraftarımızla varız ve onlarla birlikte 3 puanı aldık" dedi. - KAYSERİ

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