Berlusconi'nin doktoru Zangrillo, Genoa Kulübünün başkanı oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa'nın ABD merkezli 777 Partners isimli girişime devri tamamlandı ve yeni başkanı Alberto Zangrillo oldu.

Kırmızı-mavili ekipten yapılan açıklamada, İtalyan futbolunun en eski kulübünün satış ve devir işlemlerinin bugün tamamlandığı belirtilerek, tıp doktoru Prof. Alberto Zangrillo'nun kulüp yönetimine katılıp, yeni başkan olduğu bildirildi.

İtalya'nın eski başbakanlarından ve Milan Kulübünün eski sahibi Silvio Berlusconi'nin doktoru olmasıyla bilinen Zangrillo, 1893 yılında kurulan Genoa'nın tarihindeki 46'ncı başkan oldu.

777 Partners isimli girişim, 23 Eylül'de kulübü İtalyan sahibi Enrico Preziosi'den almak üzere girişim başlatmıştı.

Genoa Kulübü, ekim ayında Türkiye'den Orka Holding bünyesindeki hazır giyim markası Damat-Tween ile 2 yıllık giyim sponsorluğu anlaşması imzalamıştı.

Serie A'da bu sezon oynadığı 12 maçta topladığı 9 puanla 17. sırada yer alan Genoa, son olarak 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine teknik direktörlük görevine Ukraynalı Andriy Shevchenko'yu getirmişti.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri

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