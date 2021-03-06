Berlinale'den "Okul Tıraşı" filmine FIBRESCI ödülü
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Berlinale'den "Okul Tıraşı" filmine FIBRESCI ödülü

06.03.2021 00:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:04
Berlinale'den

Almanya'da düzenlenen 71. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale), yönetmen Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" filmi Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIBRESCI) ödülüne layık görüldü.

Almanya'da düzenlenen 71. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale), yönetmen Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" filmi Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIBRESCI) ödülüne layık görüldü.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki bölüm halinde düzenlenen 71. Berlinale'nin sektör temsilcilerine yönelik çevrim içi yapılan bölümü 1-5 Mart'ta gerçekleştirildi.

Bu arada Berlinale'nin basın ofisi, "Bağımsız jüri" tarafından verilen ödülleri de açıkladı.

Buna göre "Panorama" bölümünde gösterilen filmler arasında yarışan Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı", FIBRESCI ödülüne layık görüldü.

"Yarışma" bölümündeki filmler arasından Gürcü yönetmen Alexandre Koberidze'nin "Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?", "Forum" bölümündeki filmler arasından Arjantinli Manaque La Blanca'nın "Ski" ve "Encounters" bölümünden İsviçreli yönetmenler Ramon Zürcher ve Silvan Zürcher'in "Das Maedchen und die Spinne" filmleri de FIBRESCI ödülü aldı.

Festivalde "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödüllerinin sahipleri daha önce açıklanmıştı.

71. Berlinale'nin ikinci bölümü 9-20 Haziran'da yapılacak. Festivalin bu bölümü seyircilere açık olacak ve "Altın Ayı" ile "Gümüş Ayı" ödüllerinin verileceği tören de bu bölümde yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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