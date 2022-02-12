Berlinale'de "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a karşı" filmi tanıtıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) yarışma bölümünde yer alan "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a karşı" filminin tanıtımı yapıldı.

Berlinale kapsamındaki basın toplantısına, Türk ev kadını Rabiye Kurnaz'ın oğlu Murat'ın Guantanamo Hapishanesinden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan filmin yönetmeni Andreas Dresen, oyuncuları Meltem Kaptan ve Alexander Scheer ile senaristi Laila Stieler katıldı.

Dresen, Murat Kurnaz ile Guantanamo'dan döndükten 2 yıl sonra 2008'de görüştüğünü belirtti. Dresen, Kurnaz'ın "Hayatımın 5 yılı" adlı kitabını okuduğunu ve eserin kendisini sarstığını ifade etti.

Murat Kurnaz ile görüşmelerin çok duygu yüklü geçtiğinden dolayı bu hikayenin sinemada nasıl anlatılacağı konusunda kuşku duymaya başladığını anlatan Dresen, "Çünkü bu keyfi davranışların, işkence, terör ve haksızlığa uğramanın hikayesidir. Guantanamo'daysanız bu, perspektifin ve umudun olmadığı bir durumdur." şeklinde konuştu.

Dresen, daha sonra Kurnaz'ın annesi Rabiye ile tanıştığı bilgisini paylaşarak "Bu harika, canlı, neşeli ve esprili bir kadındır. Buradan bu kadının hikayesini anlatma düşüncesi çıktı." şeklinde konuştu.

Türk mantalitesini de filmde anlatmak istediğini vurgulayan Dresen, "Elbette bu insanlar da Alman toplumuna aittir. Kuşkusuz. Bunu zevkle anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Dresen, Alman hükümetinin Murat Kurnaz'dan özür dilemediğini ve tazminat da verilmediğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Yaşanan haksızlığı ortadan kaldıramazsınız. Murat Kurnaz'a 5 yılını geri veremezsiniz. Ailesine de bu zamanı geri veremezsiniz. Ancak siyasetçiler hata yaptığında ve sonradan bunu fark ettiğinde yanlış yapıldığın kabul etmeleri ve en azından özür dilemeleri lazım."

Yönetmen Dresen, Murat Kurnaz'a başka olaylarda olduğu gibi bir kişinin haksız yere hapishanede kaldığında tazminat ödenmesi gerektiğini belirterek "Alman siyasetçileri oradan çıkması için hiçbir şey yapmadığı gibi kısmen de aktif olarak geri gelmesini engelledi." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da 2005'te hükümet değişikliği olduğunda bir düşünce değişikliği yaşandığını aktaran Dresen, dönemin Başbakanı Angela Merkel'in ABD'ye ilk ziyaretinde konuyu gündeme getirdiğini anlattı.

Dresen, "George W. Bush da 'Tabii Murat Kurnaz'ı 3,5 yıldır alabilecek durumdasınız.' dedi. Üzücü olan da bu. Alman hükümetinin, ABD'nin Kurnaz'ı 2002'in eylül ayında serbest bırakma teklifini kabul etmemesini vahim buluyorum. Belki siyasi nedenler vardı, 11 Eylül'den sonra hassas bir dönemdi. Ancak hataları kabul etmek lazım ve özür dileme cesaretini göstermek lazım. Şimdiki Alman Cumhurbaşkanı'ndan bu jesti göstermesini bekliyorum. Umarım bu konuda düşünür." şeklinde konuştu.

Meltem Kaptan da filmde canlandırdığı Rabiye Kurnaz'ı yakından tanıdığını ve ondan çok etkilendiğini belirtti.

Kaptan, Rabiye Kurnaz'ın annelikten gelen bir güce sahip olduğunu, aynı zamanda hayata çok olumlu yaklaştığını kaydetti.

Senarist Laila Stieler de hikayenin bir evrensel yanı olduğundan çok etkilendiği dile getirerek her annenin çocukları konusunda endişe duyduğunu ifade etti.

Berlinale'de yarışma bölümünde gösterilen "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a karşı" filminin dünya prömiyeri bu akşam Berlinale Palast'ta yapılacak.