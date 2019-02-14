Berlin Yarın Sabah Kaosa Uyanacak: 1 Milyon Kişinin Etkilenmesi Bekleniyor

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de şehir içi toplu taşıyan ulaşım araçlarının kontakları, gece yarısından öğlene kadar açılmayacak. Şehir içi yolcu taşıyan BVG çalışanları, saat 12.00'ye kadar iş bırakma eylemi yapacak. Otobüsler, tramvaylar ve metrolar sefer yapmayacak. Sadece banliyö trenleri çalışacak. 12.00'den itibaren ise tüm toplu taşıma araçları yeniden seferlerine başlayacak.

EN ÇOK İŞE GİDENLER VE ÖĞRENCİLER ETKİLENECEK

Birleşik Hizmet Sendikası ver.di'nin çağrısına uyan BVG çalışanlarının uyarı grevi, sabah saatlerinde kentte büyük bir kaosun yaşanması neden olacak. Toplu taşıma ile işe gidenler ve öğrenciler grevin en büyük mağdurları olacak. Grevden yaklaşık bir milyon kişinin olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Sendika ile işveren arasında şimdiye kadar yapılan dört görüşmede de uzlaşma sağlanamadı. 28 Şubat'ta yapılacak toplu görüşme öncesi kararlı oldukları mesajını veren sendika, en düşük 200 Euro olmak üzere çalışanların ücretlerine yüzde 6 zam istiyor. İşveren ise bu talebi yüksek buluyor.