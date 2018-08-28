Berlin, Yabancılara Konut Satışında Yeni Zelanda Modelini Uygulayacak

ALMANYA'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine röportaj veren Berlin Başbakanı Michael Müller, Berlin Maliye Bakanlığı'nın konut piyasasındaki spekülasyonları nasıl önleneceğine dair araştırmalar yaptığını belirtti. Müller, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için Yeni Zelanda'nın uygulamaya koyduğu yabancılara konut satışı kısıtlamasını hatırlatarak, "Biz de aynısını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Berlin'de konutların yüzde 68'i 2015 yılında yabancılara satıldı. Bu oran 2009'da sadece yüzde 14'e denk geliyordu. Almanya genelinde ise konutların yüzde 40'ı ve ticari mülklerin yüzde 60'ı uluslararası yatırımcılara satıldı. Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip olan Berlin, uluslararası danışmanlık şirketleri tarafından Londra'dan sonra en aktif emlak piyasasına sahip şehir olarak gösteriliyor.

Faizlerin düşüklüğü, konut sayısının azlığı, zengin yabancıların talebi ve göç yüzünden konut fiyatlarının son dönemde arttığı Yeni Zelanda'da hükümet, bu ayın başında vatandaşlarının ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için konutların ülkede oturma izni olmayan yabancılar tarafından satın alınmasına yasak getirmişti.