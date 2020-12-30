Berlin ve Viyana Filarmoni orkestralarının yeni yıl konserleri TRT2'de yayınlanacak

Kültür sanat kanalı TRT2, Berlin ve Viyana Filarmoni orkestralarının konserlerini canlı yayınla ekranlara getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel olarak düzenlediği "Yeni Yıl Gala Konseri" 31 Aralık Perşembe 20.05'te TRT2'de canlı yayınlanacak.

Şef Kirill Petrenko yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın İspanyol gitar sanatçısı Pablo Sainz Villegas'a eşlik edeceği konserle müzikseverler 2021 yılını Latin, Akdeniz ve Rus müziğinden esintilerle karşılayacak.

Aynı zamanda Beethoven'a adanan konser, bestecinin 3 No'lu Leonore Uvertürü ile açılacak. Sırasıyla Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Heitor Villa-Lobos, Nikolay Rimski-Korsakov ve Dmitri Şostakoviç'ten eserler seslendirilecek.

2021'in ilk konseri de TRT2 ekranlarında olacak

Dünyanın en iyi senfonik müzik topluluklarından biri olan Viyana Filarmoni Orkestrası'nın her yıl 1 Ocak'ta verdiği geleneksel yılbaşı konseri ise 2021'in ilk günü TRT 2'de ekrana gelecek.

Ünlü İtalyan şef Riccardo Muti'nin 1993, 1997, 2000, 2004 ve 2018'den sonra altıncı kez yöneteceği konserde orkestra Franz von Suppè, Johann Strauss II, Carl Zeller, Carl Millöcker, Karel Komzák II, Josef Strauss, Johann Strauss I'in eserlerini seslendirecek. Konser Johann Strauss II'nin polkaları ile sona erecek.

Ayrıca, şef Orhun Orhon ve müzik yazarı Vefa Çiftçioğlu'nun konser öncesinde şef, besteciler ve eserler hakkında bilgilendirici anlatımlarının yer alacağı program 1 Ocak Cuma 12.45'te başlayacak. Orhon ve Çiftçioğlu'nun kısa değerlendirmelerinin ardından Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri, 13.15'te Viyana'dan canlı yayınla TRT2'de müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz