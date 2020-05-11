Berlin ve Bremen'de Muhammed, en fazla tercih edilen isim oldu
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Berlin ve Bremen'de Muhammed, en fazla tercih edilen isim oldu

Almanya'nın Bremen ve Berlin eyaletlerinde geçen yıl doğan erkek çocuklara en fazla Muhammed isminin verildiği bildirildi.

Berlin ve Bremen'de Muhammed, en fazla tercih edilen isim oldu
11.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:32

Almanya'nın Bremen ve Berlin eyaletlerinde geçen yıl doğan erkek çocuklara en fazla Muhammed isminin verildiği bildirildi.

Almanya için Dil Toplumu (GfdS) 2019'da ülkede doğan bebeklere verilen isimlere ilişkin istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre Berlin eyaletinde 2019'da doğan 21 bin 622 erkek çocuktan 283'üne Muhammed ismi verildi.

Bremen eyaletinde de geçen yıl doğan 5 bin 277 çocuktan 74'üne Muhammed ismi koyuldu.

Böylelikle 2019'da bu iki eyalette Muhammed'in, erkek çocuklara en fazla verilen isim olduğuna dikkati çekildi.

Muhammed ismi ayrıca Hessen eyaletinde de en fazla tercih edilen isimler arasında 3'üncü, Saarland eyaletinde de 8'inci sırada yer aldı.

Almanya genelinde en çok tercih edilen isimler listesinde Muhammed 21'inci, Ali 73'üncü ve Malik de 76'ncı sırada geldi.

Kız bebeklerde en çok tercih edilen isimler listesinde Leyla 56'ncı, Amira 91'inci sırada ve Elif 94'üncü oldu.

Listeye göre, ülke genelinde 2019'da kız çocuklarına en çok Hanna, erkek çocuklarına ise Noah ismi verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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