Berlin Ukrayna Krizinde Eleştirilerin Hedefinde

Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnyk, Alman hükümetini " Ukrayna'yı yapayalnız bırakmak ve Rusya'ya yönelik sert yaptırımları önlemekle" suçladı. Melnyk yaptığı açıklamada, Alman hükümet temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Almanya'nın Ukrayna konusundaki angajmanın ne kadar sınırlı olacağanı kendisine "doğrudan yüzüne" söylediklerini söyledi. Ukrayna Büyükelçisi Melynk'in sert sözleri, bir süredir devam eden ve Berlin'e odaklı bir eleştiri zincirinin devamı.

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