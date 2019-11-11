Berlin: Türkiye'nin bugün sınır dışı ettiği IŞİD'le ilişkili değil

11.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:52

Alman hükümeti, Türkiye'nin bugün "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirerek Almanya'ya sınır dışı edileceğini duyurduğu Alman vatandaşının "IŞİD ile ilişkili olmadığını" duyurdu.Alman hükümeti, Türkiye'nin bugün Almanya'ya "yabancı terörist savaşçı" olarak tanımlayarak "iade edileceğini" duyurduğu kişinin IŞİD ile ilişkili olmadığını açıkladı. Türk İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadesi başladı" ifadeleriyle yaptığı açıklamalar, Alman hükümetinin bugünkü olağan basın toplantısının gündemine damgasını vurdu.



"Konsolosluk desteği veriliyordu"



Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sözcü vekili Christofer Burger, Türkiye'nin bugün sınır dışı edeceğini açıkladığı Alman vatandaşı hakkında, "IŞİD ile ilişkisi yok" dedi ve söz konusu kişiye Alman makamlarının zaten konsolosluk desteği vermekte olduğu bilgisini paylaştı.



YPG'li mi?



Bir gazetecinin, "Bugün iade edilenin IŞİD'li olmadığını söylüyorsunuz… Peki iade edilenler arasında Kuzey Suriye'de savaşmış olan YPG'liler varsa, burada haklarında ceza soruşturması açılacak mı?" sorusunu ise İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter yanıtladı.



Alter, "Dile getirdiğiniz somut örnekten bağımsız olarak, genel tutumumuza ilişkin şunu ifade edebilirim. Almanya açısından, ceza kanunu uyarınca suç oluşturan eylemler söz konusu ise gayet tabii ki ceza soruşturması açılır" dedi.



Bu hafta dokuz iade gerçekleşecek



Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, Türk tarafının bu hafta içinde sınır dışı edilmesi planan Alman vatandaşları hakkında kendilerine bilgi verdiğini açıkladı.



"Türk tarafı ayrıca bize bugün, 14 Kasım'da yedi, 15 Kasım'da ise iki Alman vatandaşının sınır dışı edileceğini bildirdi" diyen Burger, bu kişilerin Alman vatandaşlığının Alman makamları tarafından teyit edildiğini söyledi. Burger, Almanya'ya sınır dışı edilecek 10 kişiden üçünün erkek, beşinin kadın, ikisinin de çocuk olduğunu kaydetti.



Dışişleri sözcüsü, Türkiye'de ayrıca sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan ve Alman vatandaşı olduğu belirtilen kişi sayısının "20'den az" olduğunu aktarırken, henüz bu kişilerin Alman vatandaşlığının Alman makamlarınca resmi olarak teyit edilmediğini, Türk tarafının da kendilerine bu kişilerin sınır dışı edileceği konusunda henüz resmi bir bildirimde bulunmadığını kaydetti.



İade edilenler tutuklanacak mı?



Gazetecilerin, "iade edilecek olanlar tutuklanacak mı? Haklarında tutuklama kararı olanlar var mı?" şeklindeki sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Türkiye'nin Alman Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı bilgilendirmenin henüz kendilerine ulaşmadığını, bu nedenle söz konusu kişiler hakkında Almanya'da nasıl bir hukuki süreç işletileceğine ilişkin somut bilgi veremeyeceğini aktardı.



Türkiye'nin kendileriyle iade edilecek kişiler hakkındaki bilgileri paylaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Alter, "güvenlik birimlerimizin hazırlık yapabilmesi için ilgili kişiler hakkındaki temel bilgilerin tarafımıza iletilmesini öngören süreçlerin işletilmesi bizim için önemli. Federal ve eyalet makamları bildiğiniz gibi terörle mücadele koordinasyon merkezinde bu konularla ilgileniyor. Bunun için ilgili kişilerin kim olduklarını bilmemiz ona göre hazırlık yapabilmemiz gerekiyor" diye konuştu. İçişleri Sözcüsü, işletilecek sürecin aynı zamanda yargıyı ilgilendiren bir konu olduğunun da altını çizdi.



İlk açıklama Türkiye'den gelmişti



Bu sabah Türkiye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta yaptığı "iadeler Pazartesi başlayacak" açıklamasını hatırlatarak, ilk olarak bu sabah bir ABD vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurmuştu.



Çataklı, ayrıca Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan biri Alman diğeri Danimarka uyruklu iki kişiye ilişkin sınır dışı ve adli süreç işlemlerinin sürdüğünü söyleyerek, "Dolaysıyla bugün üç yabancı terörist savaşçının ülkemizden çıkışları sağlanmış olacak" demişti.



İsmail Çataklı ayrıca geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman vatandaşı yedi zanlının seyahat programlarının yapıldığını, bu kişilerin 14 Kasım'da Almanya'ya iade edileceklerini de sözlerine eklemişti.



Suriye'de yakalanan IŞİD zanlıları hakkında yürütülen sınır dışı işlemleri hakkında da bilgi veren Çataklı, bu kapsamda yakalanan iki Alman uyruklu IŞİD zanlısının, bu hafta sınır dışı edilmeleri için seyahat programlarının hazırlanmakta olduğunu kaydetmişti.



IŞİD yerine "yabancı terörist savaşçı" vurgusu



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Türkiye tarafından IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin vatandaşı oldukları ülkelere iadelerine başlanacağını duyurmuştu. Bakanlık Sözcüsü Çataklı'nın bugünkü açıklamalarında "IŞİD" yerine "yabancı terörist savaşçısı" tanımını tercih etmesi dikkat çekmişti.



