Berlin Türk esnaf için ayaklandı

ALMANYA'nın başkenti Berlin, yıllardır emlak spekülatörleri ile yerleşik halk arasındaki mücadeleye sahne oluyor. Yatırımcılar ve emlak spekülatörleri, ucuza aldıkları daire ve dükkanları küçük tadilatlar yaparak kirasını iki katına çıkarıp kısa yoldan büyük paralar kazanma peşinde. Berlinliler bu durum karşısında canından bezdi. Bu açgözlü emlak vurgunculuğu, dar gelirli vatandaşları zor duruma soktuğu gibi şehirdeki sosyal dokuyu, komşuluk, mahallelilik, dostluk gibi olguları da derinden zedeliyor.

SİYASETÇİLER DE KATILDI

Bunun son örneği, şehrin Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtinde 20 senedir aynı mekanda esnaflık yapan Tunç Ailesinin başına geldi. Yaklaşık 40 yıldır aynı sokakta esnaflık yapan, son 20 senedir de aynı mekanda büfe işleten Tunç Ailesine, mahkemeden iş yeri çıkış kararı gelince mahalleli ayaklandı. Küçük esnafın ezilerek fahiş kira artırımları yoluyla iş yerinden çıkarılmasına karşı çıkan mahalleli, sivil inisiyatifler ve kiracı dernekleri, Zekiye Tunç'un işlettiği 'Oranien Spaetkauf' isimli büfenin önünde toplanarak şehirdeki emlak vurgununu protesto etti. Bazı siyasetçiler de protesto eylemine katıldı.

BURASI SADECE BİR İŞ YERİ DEĞİL

Büfeyi 20 senedir işleten Zekiye Tunç, mekan el değiştirince yeni dükkan sahibiyle sorunlar yaşamaya başladıklarını, kirayı aniden çok yükselttiğini ve uzlaşmaz bir tutum sergilediğini söyledi. İki yıllık hukuki mücadele sonucu mahkemeden mekanı boşaltma yazısı geldiğini belirten Tunç, "4-5 hafta içerisinde dükkanı boşaltmamız isteniyor. Ama ben çıkmak istemiyorum, makul bir kira artışıyla devam etmek istiyorum. Burası artık bizim sadece iş yerimiz değil, burası bizim aynı zamanda sosyal yaşam alanımız. Komşularımız, müşterilerimiz gelip anahtarlarını bile bize bırakıyorlar. Burada güven söz konusu" dedi.

SPEKÜLATÖRLERİ İSTEMİYORUZ

Destek amacıyla eyleme katılan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Cansel Kızıltepe de yaptığı açıklamada, Berlin'de genel anlamda çok büyük bir kira sorunu yaşandığını söyledi. Kiracıların, küçük esnafın yükselen kiraları ödeyemediğine ve taşınmak zorunda kaldıklarına değinen Kızıltepe, "Artık bir rant ekonomisinde yaşıyoruz. Ulusal ve uluslararası sıcak para yüksek kazançlar yapmak için yeni yerler arıyor. Berlin de bu paranın yeni hedefi. Ne yazık ki bu durumda insani durumlar arka planda kalıyor. Hiç kira artışı olmasın demiyoruz ama yüzde 50, yüzde 100, yüzde 200 artışlar normal değil. Rant ve spekülatörleri istemiyoruz" ifadelerini kullandı.