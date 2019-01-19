Berlin Tarım Bakanları Konferansı Başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı Tarım Bakanları Konferansı başladı.

17-19 Ocak tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner'in açılış konuşması ile başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı konferansa 70 ülkeden tarım bakanları katıldı. Teknolojik gelişmeler ışığında tarım, gıda ve hayvancılık politikalarının ele alınacağı ve sorunlara çözüm önerilerinin dile getirileceği forumda ilk defa bir Türk bakan bir oturuma başkanlık edecek. Bakan Pakdemirli, "Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler" konulu oturuma başkanlık edecek. - BERLİN

Kaynak: İHA