Berlin Senfoni'den Sivas'ta Aşık Veysel Konseri

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadıburhanettin Salonu'nda düzenlenen konsere, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'nci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Berlin Senfonisi Orkestrası eşliğinde düzenlenen Aşık Veysel Anadolu Senfonisi Konseri'nde Erdal Akkaya ve Serap Duran, Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi.

ÜLKELER FARKLI, DUYGULAR AYNI

Almanların ezgileriyle seslendirilen türküler dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. 14 eserin seslendirildiği konserin sonunda Vali Salih Ayhan ve SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız orkestra mensuplarına çiçek takdim ederek hediyeler verdi.

Vali Salih Ayhan Sivas'ın unutulmaz bir müzik ziyafetini yaşadığını belirterek, "Hakikaten çok keyif aldım" derken Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer "Sivas'ta olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Çok özel bir gece geçirdim. Farklı memleketten farklı bir ülkeden insanlar aynı duygu ile türkülerimizi icra ediyor. Çok duygulandım" diye konuştu.