Berlin Senatosu kira tasarını onayladı: 5 yıl artış olmayacak
Almanya'nın başkenti Berlin'de son 10 yılda kiraların iki kat artmasına senato müdahale etti. Kentte ev kiralarının 5 yıl boyunca sabitlenmesini öngören tasarı Berlin Senatosu tarafından onaylandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de son 10 yılda kiraların iki kat artmasına senato müdahale etti. Kentte ev kiralarının 5 yıl boyunca sabitlenmesini öngören tasarı Berlin Senatosu tarafından onaylandı.
Berlinliler'i zor durumda bırakan aşırı kira artışına çözüm arayan Senato, 5 yıl boyunca kiraların sabitlenmesini öneren yasa tasarısını kabul etti. Yasaya göre kiracı değişse de kira bedeli değişmeden kalacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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