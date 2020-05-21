Berlin Şehitlik Camisi yöneticileri bayram öncesi yaşlıları evlerinde ziyaret etti
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Berlin Şehitlik Camisi yöneticileri bayram öncesi yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Berlin Şehitlik Camisi Derneği yöneticileri, Ramazan Bayramı öncesinde yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Berlin Şehitlik Camisi yöneticileri bayram öncesi yaşlıları evlerinde ziyaret etti
21.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:44

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Berlin Şehitlik Camisi Derneği yöneticileri, Ramazan Bayramı öncesinde yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden veya sağlık sebeplerinden ramazanda camiye gidemeyen yaşlıları ziyaret eden cami derneği yöneticileri hediyeler verdi.

Dernek Başkanı Yakup Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, ramazan ayının alışılagelmiş şekilde yaşayamanın üzüntüsünü taşıdığını söyledi.

Bu sebeple bayram öncesi yaşlıları ziyaret etme kararı aldıklarını ifade eden Ayar, "Onlara motivasyon verelim, destek olalım, bayram paketlerini ulaştıralım istedik. Amacımız birlik beraberliğimizi göstermek. Onlar bize gelemezse de bizim onların yanına gidebileceğimizi göstermek istedik." diye konuştu.

Ayar, Berlin'in 8 değişik bölgesinde ikamet eden yaşlıların ve cami derneği üyelerinin 15 kişilik ekiple ziyaret edildiğini belirterek, "Rabbim yaşılılarımızı, sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Şehitlik Camisi İmamı Hasan Çağlayan da bu kişilerin her birinin camiye hizmet etmiş insanlar olduğunu ifade ederek, "Öyle hikayeler var ki, 12-13 saat çalıştıktan sonra 2-3 saat da camide çalışmış insanlar. İnşallah gerçek teşekkürü Allah'tan alacaklar. Ancak biz yaşlılarımızın gönüllerini ve hayır dualarını alabilmek için bu ziyaretleri yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yöneticilerin ziyaret ettiği 76 yaşındaki Recep Türkoğlu da Ramazan Bayramı öncesi ziyarette bulunmanın çok güzel bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "Şimdiye kadar çok fazla böyle irtibat yoktu. Camiye gelindiği zaman vardı. Şimdi ne güzel bütün cemaatimiz ziyaret ediliyor." diye konuştu.

Camiyi de özlediğini dile getiren Türkoğlu, "Vardığımızda oranın havasını aldığımız yetiyordu. Çok emeğimiz var orada. Moralimiz bozuk olduğunda camiye vardığımızda orada içimiz genişliyor, huzur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret edilen yaşlılara Şehitlik Camisi'nin ve DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi'nin hediye paketleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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