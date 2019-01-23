Berlin Polisi, Bir Memurun Etkilendiği Kadını Resmi Instagram Hesabından Bulmaya Çalıştı

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, bir memurun etkilendiği kadını bulmak için resmi Instagram hesabını kullanınca eleştirilerin hedefi oldu.

Resmi hesabın hikaye kısmına konulan çağrıda, kadının polis memuruna adres sorduğu belirtildi.

Çağrıda, "Gülüşünüz onu mest etti. Sizi aklından çıkaramıyor ve şimdi sizi arıyor" denildi.

Ancak paylaşım, beklenen etkiyi yaratmadı. Bunun yerine kadınlar, polislerle yaşadıkları rahatsız edici deneyimleri paylaştı.

Çağrı, hikaye kısmına eklendiğinden, yüklenmesinden itibaren 24 saat hesapta kalıyor.

Çağrıda ayrıca "Lütfen benimle temasa geç. Dün 16: 40'ta Halleschen Tor Metro İstasyonu'nda mesai arkadaşıma adres sordun. Gülüşünüz onu mest etmiş. Eğer sizseniz lütfen kendinizi DM yoluyla tanıtın. Mesai arkadaşımız sizi aklından çıkartamıyor. Kendisi üniformalıydı. Ayrılırken ona gülümsediniz. Şimdi de sizi arıyor ve biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz" denildi.

'Berlin polisi, dostunuz ve sapığınız'

Mesajın romantizm niyetiyle paylaşıldığına şüphe olmasa da, paylaşım birçok kişinin canını sıktı.

Bir kullanıcı, "Sadece adres sormuş ve nazik davranmış. Zavallı kadını yalnız bırakın" dedi. Bir başka kullanıcı da "Berlin polisi, dostunuz ve sapığınız" mesajını paylaştı.

Paylaşım aynı zamanda Avrupa genelinde kadınların polisle yaşadıkları rahatsız edici deneyimleri paylaşmasına yol açtı.

Viyanalı gazeteci Anja Melzer, bir keresinde kendisini takip eden birini polise şikayet etmek istediğini anlattı. Melzer, polisin bu tür insanları uzak tutmak için "bir polis arkadaşı olması gerektiğini" söylediğini ve kendisine göz kırptığını belirtti.

İtalya'da kimliğini kaybeden bir başka kadın da, birkaç polisin kendisine "Kimliğin yoksa sonsuza dek burada kalmalısın" dediğini anlattı.

Münihli bir kadınsa, kendisine trafik cezası veren bir polisin, kişisel bilgilerini "haftalar boyunca, günde birkaç kez" kendisini aramak için kullandığını belirtti.

Berlin polisinden bir sözcü ise BBC'ye yaptığı açıklamada "Instagram hikayemizle bu küçük aşk hikayesine yardımcı olma şansını gördük. Polis memurları da sizin ve benim gibi duyguları olan insanlar. Paylaşımda, resim ya da isim yok ve kadın temas kurup kurmamakta özgür. Baskı yok, sadece bir teklif var ve bu çok güzel bir şey. Sosyal medya bunun için var." dedi.

Sözcü ayrıca, kadının şu ana dek temas kurmadığını aktardı.