"Berlin Moda Haftası" Frankfurt'a taşınıyor Almanya'nın başkenti Berlin'de yılda 2 kez düzenlenen "Berlin Moda Haftası'nın (Berlin Fashion Week)" Frankfurt'a taşınacağı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yılda 2 kez düzenlenen "Berlin Moda Haftası'nın (Berlin Fashion Week)" Frankfurt'a taşınacağı bildirildi.

Moda Haftası'nı düzenleyen Premium Group'tan yapılan açıklamada, etkinliğin gelecek yıldan itibaren Frankfurt şehrinde gerçekleşeceği bildirildi.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Moda Haftası'nın Frankfurt'a taşınmasının Frankfurt şehri için "eşsiz bir fırsat" olduğunu belirterek, Almanya'nın, finans merkezi Frankfurt'u uluslararası modada yeni noktaya taşıyacağını kaydetti.

Kaynak: AA