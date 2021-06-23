Berlin Konferansında konuşan Libya Başbakanı Dibeybe: Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı...
Berlin Konferansında konuşan Libya Başbakanı Dibeybe: Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı nedeniyle istikrarsız durumda.
Berlin Konferansında konuşan Libya Başbakanı Dibeybe: Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı nedeniyle istikrarsız durumda.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir