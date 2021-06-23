Berlin Konferansında konuşan Libya Başbakanı Dibeybe: Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı...
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Berlin Konferansında konuşan Libya Başbakanı Dibeybe: Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı...

Berlin Konferansında konuşan Libya Başbakanı Dibeybe: Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı...
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Berlin Konferansında konuşan Libya Başbakanı Dibeybe: Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı nedeniyle istikrarsız durumda.

Berlin Konferansında konuşan Libya Başbakanı Dibeybe: Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı nedeniyle istikrarsız durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Son dakika haberleri: Libya Başbakanı Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler...
Son dakika haberleri: Libya Başbakanı Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler...
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.
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Berlin Konferansında konuşan Libya Başbakanı Dibeybe: Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı... - Haberler
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