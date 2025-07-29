Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdede büyük ilgi gören Berlin Kaplanı, televizyon izleyicisinin de favorileri arasına girmeye hazırlanıyor. Peki, bu ilgi çekici filmin konusu ne? Oyuncuları kimlerden oluşuyor? Filmi daha yakından tanımak isteyenler için Berlin Kaplanı'nın özeti, dikkat çeken yönleri ve kadrosu hakkında bilinmesi gereken her şeyi derledik.

BERLİN KAPLANI FİLMİ KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer), Almanya'nın Berlin şehrinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak yaşamını sürdüren bir Türk'tür. Ancak Ayhan ve antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için işler artık eskisi gibi gitmemektedir. 50.000 Euro tutarındaki borçlarını ödemeleri gerekmektedir ve bu durumdan çıkmaları için gerçek bir mucizeye ihtiyaçları vardır. Ancak bu mucizeyi nasıl ve nereden bulacaklarını bilmemektedirler. Ayhan, yaşadığı yoğun stresin etkisiyle panik atak geçirir ve bunu bir boks maçında fark eder. Doktorunun önerisiyle hava değişimi için başka bir yere gitmesi gerekir. Tam da bu sırada Fethiye'de yaşayan ablası ve eniştesi, Ayhan'ın da ortak olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a (Cengiz Bozkurt) satmak istemektedir. Ancak tapu işlemleri sırasında Ayhan'ın ortaklığı ortaya çıkar ve satış bozulur. Nurettin, Ayhan'ı bulmak üzere Berlin'e gider. Türkiye'ye döndüklerinde ise Ayhan'ın başına birbirinden komik olaylar gelmeye başlar.

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI VE KADROSU

Ata Demirer — Ayhan Kaplan

Tarık Ünlüoğlu — Cemal

Necati Bilgiç — Nurettin

Özlem Türkad — Pakize

Nihal Yalçın — Elvan

Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar

Tim Seyfi — Ahmet KK

Tonguç Oksal — Muzo

Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

Yunus Destebaşı — Rüzgar

Bekir Çot — Konuk oyuncu

Yaman Tüzcet — Garson

Numan Acar — Hoca

Orhan Güner — Hacı

Selahattin Taşdöğen — Antrenör

Onur Buldu — Antrenör Yardımcısı

BERLİN KAPLANI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı'nın aksiyon dolu rafting sahneleri Antalya'nın Köprülü Kanyon bölgesinde çekilmiştir. Filmde, Almanya'da yaşayan bir Türk boksörün borçlarını ödeyebilmek için atıldığı komik ve sürükleyici maceralar konu edilmektedir. Ayhan Kaplan'ın hayatı, hem Almanya'da hem Türkiye'de izleyiciyi güldüren bir serüvene dönüşür.