Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinema tutkunlarının beğenisini kazanan Berlin Kaplanı, şimdi televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşarak yeniden ilgi odağı oluyor. Vizyondaki başarısını TV yayınlarıyla sürdüren film, hem komedi hem dram öğeleriyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Berlin Kaplanı'nı izlemek isteyen birçok kişi, filmin hikayesine ve oyuncu kadrosuna dair detayları merak ediyor.
Beyaz perdede büyük ilgi gören Berlin Kaplanı, televizyon izleyicisinin de favorileri arasına girmeye hazırlanıyor. Peki, bu ilgi çekici filmin konusu ne? Oyuncuları kimlerden oluşuyor? Filmi daha yakından tanımak isteyenler için Berlin Kaplanı'nın özeti, dikkat çeken yönleri ve kadrosu hakkında bilinmesi gereken her şeyi derledik.
BERLİN KAPLANI FİLMİ KONUSU
Ayhan Kaplan (Ata Demirer), Almanya'nın Berlin şehrinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak yaşamını sürdüren bir Türk'tür. Ancak Ayhan ve antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için işler artık eskisi gibi gitmemektedir. 50.000 Euro tutarındaki borçlarını ödemeleri gerekmektedir ve bu durumdan çıkmaları için gerçek bir mucizeye ihtiyaçları vardır. Ancak bu mucizeyi nasıl ve nereden bulacaklarını bilmemektedirler. Ayhan, yaşadığı yoğun stresin etkisiyle panik atak geçirir ve bunu bir boks maçında fark eder. Doktorunun önerisiyle hava değişimi için başka bir yere gitmesi gerekir. Tam da bu sırada Fethiye'de yaşayan ablası ve eniştesi, Ayhan'ın da ortak olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a (Cengiz Bozkurt) satmak istemektedir. Ancak tapu işlemleri sırasında Ayhan'ın ortaklığı ortaya çıkar ve satış bozulur. Nurettin, Ayhan'ı bulmak üzere Berlin'e gider. Türkiye'ye döndüklerinde ise Ayhan'ın başına birbirinden komik olaylar gelmeye başlar.
BERLİN KAPLANI OYUNCULARI VE KADROSU
Ata Demirer — Ayhan Kaplan
Tarık Ünlüoğlu — Cemal
Necati Bilgiç — Nurettin
Özlem Türkad — Pakize
Nihal Yalçın — Elvan
Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar
Tim Seyfi — Ahmet KK
Tonguç Oksal — Muzo
Cemil Özbayer — Şevki Kaplan
Yunus Destebaşı — Rüzgar
Bekir Çot — Konuk oyuncu
Yaman Tüzcet — Garson
Numan Acar — Hoca
Orhan Güner — Hacı
Selahattin Taşdöğen — Antrenör
Onur Buldu — Antrenör Yardımcısı
BERLİN KAPLANI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Berlin Kaplanı'nın aksiyon dolu rafting sahneleri Antalya'nın Köprülü Kanyon bölgesinde çekilmiştir. Filmde, Almanya'da yaşayan bir Türk boksörün borçlarını ödeyebilmek için atıldığı komik ve sürükleyici maceralar konu edilmektedir. Ayhan Kaplan'ın hayatı, hem Almanya'da hem Türkiye'de izleyiciyi güldüren bir serüvene dönüşür.