Berlin hayvanat bahçesindeki hayvanlar Noel ağaçlarıyla kendilerine ziyafet çekti - Haberler
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BBC

Berlin hayvanat bahçesindeki hayvanlar Noel ağaçlarıyla kendilerine ziyafet çekti

Berlin hayvanat bahçesindeki hayvanlar Noel ağaçlarıyla kendilerine ziyafet çekti
BBC - Haberler | Dünya

Satılmayan Noel ağaçları, hem hayvanları doyurmaya hem de pandemiden mali durumu etkilenen hayvanat bahçelerine yardımcı oluyor.

A vrupa Noel'i kutlarken, Berlin hayvanat bahçesindeki hayvanlar da kendilerine ziyafet çekmekten geri kalmadı.

'Sofralarındaki yemek' ise, normalde günlük menülerinde pek görülmeyen Noel ağaçlarıydı.

Satılmayan Noel ağaçlarının hayvanat bahçelerine verilmesi, hem hayvanları besleyerek atıkların azalmasına hem de pandemi yüzünden mali açıdan güç durumda kalan hayvanat bahçelerine yardımcı oluyor.

Tüm fotoğraflar telif hakkına tabidir.

Berlin hayvanat bahçesindeki hayvanlar Noel ağaçlarıyla kendilerine ziyafet çekti

Berlin hayvanat bahçesindeki hayvanlar Noel ağaçlarıyla kendilerine ziyafet çekti

BBC
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