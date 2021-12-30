Berlin Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıl geleneği: Satılamayan ağaçlar hayvanlara veriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berlin Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıl geleneği: Satılamayan ağaçlar hayvanlara veriliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan hayvanat bahçesi yetkilileri, her yıl bir gelenek olarak satılamayan yılbaşı ağaçlarını hayvanlara veriyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan hayvanat bahçesi yetkilileri, her yıl bir gelenek olarak satılamayan yılbaşı ağaçlarını hayvanlara veriyor. Bu yılda satılamayan ağaçlar hayvanat bahçesinin sakinlerine ikram edildi.

Berlin Hayvanat bahçesi yetkilileri açıklama yaparak satılamayan yılbaşı ağaçlarının hayvanat bahçesinin sakinlerine verildiğini ifade etti. Yetkililer, hayvanların bu ağaçları kürdan ve sırt kaşıma fırçası olarak kullandığını belirterek özellikle kemirgenlerin yılbaşı ağaçlarını çok sevdiğini açıkladı.


Berlin Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıl geleneği: Satılamayan ağaçlar hayvanlara veriliyor

Berlin Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıl geleneği: Satılamayan ağaçlar hayvanlara veriliyor

Berlin Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıl geleneği: Satılamayan ağaçlar hayvanlara veriliyor

Berlin Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıl geleneği: Satılamayan ağaçlar hayvanlara veriliyor

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title