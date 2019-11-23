Berlin görüşmesi öncesi Kıbrıslı liderlere "Birleşelim" çağrısı

23.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:32

Kıbrıslı liderlerin Berlin'de yapacakları görüşme öncesi adada her iki kesimden derneklerin organize ettiği yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Kıbrıslı Türk ve Rum liderlere adanın yeniden birleşmesi için çağrı yapıldı.Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin Pazartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla gerçekleştirecekleri görüşme öncesi adada yüzlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi.



Türk ve Rum sivil toplum örgütlerinin Lefkoşa'da organize ettiği yürüyüşte, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için çağrıda bulunuldu.



Yaklaşık 80 derneğin desteğiyle yapılan eyleme katılanlar, hazırladıkları bir mektubu Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis'e iletilmek üzere ilgili yetkililere teslim etti.



"Önemli bir fırsat"



Liderlere hitaben yazılan mektupta, Berlin'de yapılacak olan görüşmenin, "çözüm sürecinin yeniden başlatılması için önemli bir fırsat olduğu" belirtildi. Mektupta, "Kıbrıs bölünmeyecek kadar küçük ama hepimizin sığacağı kadar da büyük" denildi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Berlin'in hafta başındaki buluşmaya, mali ve lojistik anlamda destek sağladığını ancak görüşmelerde bir rol oynamadığını belirtti.



Geçen Ağustos ayında Lefkoşa'da bir araya gelen Akıncı ve Anastasiadis, barış müzakerelerinin yeniden başlaması için aşama kaydedememişti.



