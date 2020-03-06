: Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Geisel, Şehitlik Camisi'ni ziyaretinde konuştu

06.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:08

Almanya'da Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Berlin Şehitlik Camisi'ni ziyaret etti.

Geisel, cuma namazı öncesinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Eyalet Meclisi Grubu Başkanı Raed Saleh ile cemaate hitap etti.

19 Şubat'ta Hanau kentindeki ırkçı saldırının herkeste şok etkisi yaptığını belirten Geisel, Hanau'da toplumun parçası olan insanların öldürüldüğünü söyledi.

Geisel, hayatını kaybedenlerin Almanya'da yabancı olmadıklarını vurgulayarak, "Bu ırkçı saldırıların hedefi toplumu bölmektir. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Çok sayıda Müslümanın, ırkçılıktan olumsuz etkilendiğini ve bundan dolayı kızgın olduğunu anlatan Geisel, "Çok sayıda kişinin kendilerinin devlet tarafından yalnız bırakıldığını düşündüğünü biliyorum. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Biz sizin yanınızdayız." diye konuştu.

Geisel, Hanau'daki saldırıdan sonra Müslümanların temsilcileriyle konuştuğunu ifade ederek, "Sizin korkularınızı ve endişelerinizi ciddiye alıyoruz. Eleştirilerinizi dikkate aldım." değerlendirmesinde bulundu.

Camilerin ve kültürel faaliyet yapan kurumların korunmasıyla ilgili önlemler aldıklarına dikkati çeken Geisel, "Irkçılığın toplumumuzda yeri yok. Bu mücadeleyi birlikte yapalım." ifadesini kullandı.

SPD Meclis Grubu Başkanı Saleh ise toplumda çok sayıda kişinin dini inancı, ten rengi veya kültürel farklılıklardan dolayı sokakta saldırıya uğradığına işaret ederek, "İslam düşmanlığı her gün meydana geliyor." dedi.

Saleh, ırkçılıkla mücadelede toplumun birlikte hareket etmesi ve bölünmemesi gerektiğini kaydetti.

Güvenlik önlemleri

Cuma namazı öncesinde vaazı da dinleyen Bakan Geisel, daha sonra gazetecilere güvenlik alanında alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Camilerin ve diğer dini kurumlar ile kültürel faaliyet yapan derneklerin önlerinde polis varlığının artırılacağı bilgisini veren Geisel, bunun yanında camilerin ve diğer kurumların yer aldığı binaların güvenliğinin artırılacağını, emniyet teşkilatının ırkçılık konusunda daha duyarlı hale getirileceğini ve Müslüman karşıtı saldırılara ilişkin kayıt merkezinin oluşturulacağını bildirdi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ile sohbet eden Geisel, Berlin Şehitlik Cami Başkanı Yakup Ayar, DİTİB Berlin Eyalet Başkanı Fatih Eroğlu'dan da bilgi aldı.

Kaynak: AA

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