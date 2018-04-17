Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, dünyada yenilenebilir enerji maliyetlerinin hızla düştüğünü ve temiz enerjiye geçişin geri döndürülemez bir sürece girdiğini belirtti.

Sefcovic, Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'nda yaptığı konuşmada, AB Komisyonu'nun sürdürülebilir ve güvenli enerji arzına öncelik verdiğini söyledi.

Enerji alanında çeşitli düzenlemeler hazırladıklarını ifade eden Sefcovic, düzenlemelerin onaylanmak üzere Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelere sunulduğunu aktardı.

Sefcovic, jeopolitik istikrarsızlık ve düşük yatırımların Avrupa'nın enerji arzını olumsuz etkilediğini ve bu konuda bütün üye ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın son dönemde yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için yaptığı çalışmaların olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını kaydeden Sefcovic, "Yenilenebilir enerji maliyetleri hızla düşüyor. Temiz enerjiye geçiş küresel ve geri döndürülemez bir gerçek haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli ülkelerden 30 ilgili bakanın katıldığı konferansta Türkiye'yi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil ediyor.