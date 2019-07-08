Berlin'e giden uçak arıza sonrası acil iniş yaptı

– Moskova ile Berlin seferini yapan uçak, arıza sebebiyle Moskova'ya dönüş yaparak acil iniş yaptı.

Moskova ile Berlin arası seferini yapmak için havalanan Utair firmasının Boeing 737 uçağı, Litvanya hava sahası üzerindeyken havalandırma arızası bildirdi. Tekrardan Rusya'ya dönen uçak Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptı. Firma yetkilileri, pilotların ve kabin ekibinin profesyonel bir şekilde inişi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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