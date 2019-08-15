Berlin Duvarı'nın üzerinden el sıkışan "duvar kızları" 58 yıl sonra yeniden buluştu

15.08.2019 11:17

Soğuk Savaş esnasında Berlin Duvarı'nın ayırdığı iki bölgede el sıkışan iki arkadaş, 58 yıl sonra bir araya geldi. Henüz 15 yaşındayken siyah beyaz fotoğrafla karelenen Rosemarie Badaczewski ve Kriemhild Meyer, duvarın örülüşünün 58. yıl dönümü olan 13 Ağustos'ta kameralara aynı yerde aynı pozu verdi.

Berlin'in doğusunu ve batısını fiilen ve ideolojik olarak ikiye ayıran duvar, 13 Ağustos 1961'de örülmeye başlanmıştı. Meyer ve Badaczewski, bu sırada duvarın iki yakasında buluşmuş; henüz duvar metrelerce yüksekliğe ulaşmadan ve birbirlerini hala görebilirken dostça el sıkışmıştı. Euronews.com'da Görüntüle