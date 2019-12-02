Berlin Devlet Operası yeni sezonu "Windsor'un Şen Kadınları" ile açtı
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Berlin Devlet Operası yeni sezonu "Windsor'un Şen Kadınları" ile açtı

Shakespeare’in ünlü oyununa küçük bir Alman dokunuşu... Sadakatsizliğin ve güvensizliğin esprili bir komedisi... Berlin Devlet Operası, bu sezonu Otto Nicolai’nin “Windsor’un Şen Kadınları” eseriyle açıyor. Hedonist Sir John Falstaff rolünü Alman bas Rene Pape oynuyor.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Berlin Devlet Operası yeni sezonu

Shakespeare'in ünlü oyununa küçük bir Alman dokunuşu... Sadakatsizliğin ve güvensizliğin esprili bir komedisi...


Berlin Devlet Operası, bu sezonu Otto Nicolai'nin "Windsor'un Şen Kadınları" (Die Lustigen Weiber von Windsor) eseriyle açıyor. Hedonist Sir John Falstaff rolünü Alman bas Rene Pape oynuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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