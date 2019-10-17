Berlin Devlet Operası yeni sezonu "Windsor'un Şen Kadınları" ile açtı

17.10.2019 20:12

Shakespeare'in ünlü oyununa küçük bir Alman dokunuşu... Sadakatsizliğin ve güvensizliğin esprili bir komedisi...



Berlin Devlet Operası, bu sezonu Otto Nicolai'nin "Windsor'un Şen Kadınları" (Die Lustigen Weiber von Windsor) eseriyle açıyor. Hedonist Sir John Falstaff rolünü Alman bas Rene Pape oynuyor. Euronews.com'da Görüntüle