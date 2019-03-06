Berlin'den Adana ve Gaziantep'e Direkt Uçacak

YAZ sezonu boyunca haftada bir karşılıklı düzenlenecek seferlerle yolcular Berlin'den Adana'ya direk uçabilecek. Gaziantep'e yapılacak direkt seferler de cuma ve cumartesi günleri karşılıklı gerçekleştirilecek. Yakın zamanda Antalya'dan Almanya'nın en büyük şehirleri arasındaki Berlin ve Stuttgart'a direkt uçuş başlatma kararı alan THY, Anadolu'nun farklı noktalarından bir başka Almanya şehri Düsseldorf'a da direkt seferler düzenleyecek. THY, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden Düsseldorf'u Anadolu'ya, Antalya, Trabzon, Ankara, Kayseri ve Gaziantep'e düzenleyeceği direkt uçuşlarla bağlayacak. Yaz aylarında icra edilmesi planlanan seferlerin ilki 31 Mart'ta Düsseldorf-Antalya uçuşu olacak. Gaziantep seferleri 11 Temmuz, Kayseri seferleri 5 Temmuz, Ankara seferleri 1 Haziran, Trabzon seferleri ise 30 Haziran tarihinde başlayacak. Yeni seferlerin iki ülke arasındaki turizm ve iş amaçlı seyahat trafiğine de katkı sağlaması hedefleniyor.