: Berlin'deki Libya Konferansı - Aile fotoğrafı

19.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:51

Aile fotoğrafından detaylar Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansa katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Kaynak: AA

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