Berlin'deki izinsiz gösterilerde 50 kişi gözaltına alındı
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Berlin'deki izinsiz gösterilerde 50 kişi gözaltına alındı

Berlin'deki izinsiz gösterilerde 50 kişi gözaltına alındı
02.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:16

Almanya'nın başkenti Berlin'de izinsiz düzenlenen gösterilerde polis protestoculara müdahale ederken, 50 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de izinsiz düzenlenen gösterilerde polis protestoculara müdahale ederken, 50 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce gösterici 1 Mayıs'ta yasağa rağmen sokaklara indi. Berlin'de, her sene olduğu gibi 1 Mayıs gösterilerinin merkezi yine Kreuzberg semti oldu. Göstericiler evlerinin balkonundan ve çatıdan havai fişekler fırlatıp meşale yaktı. Havanın kararmasıyla birlikte, bazı göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Alman devlet televizyonu muhabirleri saldırıya uğrarken, bazı siyasi parti büroları da hedef alındı, park halindeki araçlar ateşe verildi. Şişe fırlatan göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Polisin 50 göstericiyi gözaltına aldığı 100 kişiyi ise kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.

Korona salgını nedeniyle Almanya'da, aynı aileden değilse 2'den fazla kişinin yan yana gelmesi yasak. Ülkede düzenlenen izinli gösterilerde sadece 20 kişi 1,5 metre mesafe kuralına uyarak bir araya gelebiliyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

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