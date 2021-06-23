Berlin'deki İkinci Libya Konferansı'nda ülkedeki istikrar ve güvenlik konuları görüşüldü
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Berlin'deki İkinci Libya Konferansı'nda ülkedeki istikrar ve güvenlik konuları görüşüldü

Berlin'deki İkinci Libya Konferansı'nda ülkedeki istikrar ve güvenlik konuları görüşüldü
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın ana temasının gelecekte istikrarlı ve birleşik bir Libya'nın güvenliği ve istikrarı olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın ana temasının gelecekte istikrarlı ve birleşik bir Libya'nın güvenliği ve istikrarı olduğunu belirtti.

Konferans sonrası Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile ortak basın toplantısı düzenleyen Maas, Libya'nın güvenli ve istikrarlı olması için tüm tarafların masaya oturduğunu belirterek, "Bugün barış ve istikrar çabalarında yeni bir aşama başladı." dedi.

Maas, Libya hükümet temsilcilerinin toplantıya katıldığına işaret ederek, "Biz Libya üzerine değil Libyalılarla görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Libya'daki güvenlik güçlerinin birleştirilmesi, altyapının ve Libya halkının durumunun iyileştirilmesinin en acil konular olduğunu belirten Maas, bu konularda ilerlemek için seçimlerin düzenlenmesi, tüm yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Paralı askerler ile eğitim için Libya'da bulunan güçlerin karşılaştırılmaması gerektiğini anlatan Maas, "Ancak bu genel olarak bir sorun değil. Bu sadece sıralama söz konusu olduğunda bir konudur. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu yabancı güçlerin geri çekilmesi parça parça yapılmalıdır ve bu nedenle sadece operasyonel konularda rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu geri çekilmenin adım adım olması gerektiğini belirten Maas, bunun dengeli olmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Maas, Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş da Libya'da istikrarın sağlanması ve 24 Aralık seçimlerinin gerçekleşmesi için Berlin Konferansı'na katıldıklarına işaret ederek, konferansa ev sahipliği yapan BM ve Almanya'ya teşekkür etti.

Libya'da kalıcı istikrar ve genel seçimlere ulaşma vizyonları bulunduğunu kaydeden Menguş, "Seçimler demokrasiye giden tek yoldur. Libya'da son dönemde pek çok alanda sağlanan başarılara değer veriyoruz. Buraya, Libya'da barış ve istikrarı tesis etmek ve 24 Aralık seçimlerini gerçekleştirmek için birlikte çalışmamızı sağlayacak bir mesaj vermeye geldik." diye konuştu.

Libya bulunan yabancı güçler ve paralı askerlerin ayrılmasıyla ilgili gelişmelere dair bir soruya ise Menguş, "Gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını" söyledi.

Menguş, ek olarak, Libya halkının sahip olduğu ve onların beklentilerini yansıtan bir "Libya İstikrar Girişimi" başlattıklarını duyurdu.

BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo

BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo da Libya'da seçimlerin yapılmasının önemli olduğunu belirterek, seçimlerin ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğine ilişkin Libya halkının büyük iradesini temsil edeceğini ifade etti.

DiCarlo, seçimler konusunda BM'nin Libya makamlarına teknik destek vereceğini dile getirdi.

BM'nin, Libya'daki ateşkesi izleme konusunda, Libya yönetimi altındaki gözlemci mekanizması çerçevesinde gözlemci gönderecek olmasından mutlu olduğunu belirten DiCarlo, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülkeden çekilmesi dahil, ateşkes anlaşmasının tüm maddelerinin uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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