Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerinde en az 93 polis yaralandı, 354 kişi gözaltına alındı
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Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerinde en az 93 polis yaralandı, 354 kişi gözaltına alındı

Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerinde en az 93 polis yaralandı, 354 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan çeşitli gösteriler kapsamında en az 93 polisin yaralandığı, 354 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan çeşitli gösteriler kapsamında en az 93 polisin yaralandığı, 354 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentte 1 Mayıs'ta çok sayıda gösterinin yapıldığına işaret edilerek, bu gösterilerde yaklaşık 5 bin 600 polisin görev yaptığı belirtildi.

Gösteriler sırasında adam yaralama, saldırıda bulunma ve kamu düzenini bozma gibi çeşitli suçlardan dolayı toplam 354 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, en az 93 polisin yaralandığı ifade edildi.

Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller, Neukölln ilçesinde yapılan gösteride çıkan olayları kınayarak, "Şiddet kullanmaya hazır bazı kişilerin bu gergin ve zor durumu fırsat bilerek polise saldırmalarını, ateşle oynamalarını ve böylelikle barışçıl gösteride bulunan insanları tehlikeye atmalarına anlayış göstermiyorum." dedi.

Müller, zor koşullarda kontrolü kaybetmeyen polise saygı duyduğunu belirterek, "Çok sayıda polisin yaralanması beni sinirlendiren çok acı bir bilançodur." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Berlin'de dün Neukölln ilçesinde yapılan gösteride polis ile göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.

Göstericiler polise taş ve şişe atmış, çöp bidonlarını ateşe vermiş ve barikatlar kurmuştu.

Polis de göstericilere sert müdahalede bulunarak biber gazı kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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