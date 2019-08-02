Berlin'de yeni dönem: Toplu taşıma tüm öğrencilere artık ücretsiz

Almanya'nın başkenti Berlin'de ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilere toplu taşıma hizmeti ücretsiz hale getirildi. 1 Ağustos Perşembe gününden itibaren yürürlüğe giren uygulamadan 360 bin gencin yararlanması bekleniyor.

Berlin Toplu Taşıma Servisi (VBB) 6 yaş ve üzeri tüm öğrencilerin, öğrenci kartlarını göstermeleri durumunda yeni uygulamadan yararlanabileceğini, toplu taşımada bisiklet, evcil hayvan ya da 6 yaşın üzerinde bir yakınını da alabileceğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle