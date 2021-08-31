Berlin'de üniversite kantinlerinde çok büyük oranda 'iklim dostu etsiz yemekler' satılacak
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Berlin'de üniversite kantinlerinde çok büyük oranda 'iklim dostu etsiz yemekler' satılacak

Berlin'de üniversite kantinlerinde çok büyük oranda 'iklim dostu etsiz yemekler' satılacak
BBC - Haberler | Dünya

Almanya'nın başkenti Berlin'de üniversitelerin kantinlerinde, iklim değişikliğiyle mücadele için, çok büyük oranda vegan ya da vejeteryan yemekler çıkartılacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de üniversitelerin kantinlerinde, iklim değişikliğiyle mücadele için, çok büyük oranda vegan ya da vejeteryan yemekler çıkartılacak.

Alman medyasındaki haberlere göre Ekim ayından itibaren kantin menülerinde sunulacak yemeklerin sadece yaklaşık yüzde 4'ünde, et ya da balık kullanılacak.

Pazartesi günleri ise üniversitelerin kantinlerinde hiç et yemeği olmayacak.

Studienwerk adlı öğrenci kuruluşundan Daniela Kummle, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "öğrenci kantinlerinde daha iklim dostu menüler için yaygın bir talep olduğunu" söyledi.

Berlin'de üniversitelerin kantinleri halen kapalı. Kantinlerden ancak siparişle yiyecek alınabiliyor.

Yeni menüler ise başkentteki üniversitelerin "karbon ayak izini küçültmek" için oluşturuldu.

Tavuk şinitzel, sosis ve domuz etli yemekler gibi geleneksel Alman mutfağında et yaygın olarak kullanılıyor. Ancak uzmanlar, et endüstrisinin karbon salımının iklim değişikliğine olumsuz etkisi olduğunu söylüyor.

'Yaygın talep'

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, çiftlik hayvanları küresel karbon salımının yüzde 14,5'ini oluşturuyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin 2019'daki raporunda, bitkiye dayalı yiyecek alışkanlıklarının iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için bir fırsat olduğu belirtilmişti.

BBC
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