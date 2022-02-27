Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler

"Savaşı Durdur, Putin'i Durdur" ve "Neden sadece barış değil" yazılı döviz ve pankartları taşıyan eylemciler

Protestodan detaylar

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi. 100 binden fazla kişini katıldığı gösteride "Savaşı Durdur, Putin'i Durdur" ve "Neden sadece barış değil" yazılı döviz ve pankartları açıldı.