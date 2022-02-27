Berlin'de Ukrayna'ya destek gösterisi
AA, Erbil Başay - Güncel
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Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler "Savaşı Durdur, Putin'i Durdur" ve "Neden sadece barış değil" yazılı döviz ve pankartları taşıyan eylemciler Protestodan detaylarAlmanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.
Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler
"Savaşı Durdur, Putin'i Durdur" ve "Neden sadece barış değil" yazılı döviz ve pankartları taşıyan eylemciler
Protestodan detaylar
Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi. 100 binden fazla kişini katıldığı gösteride "Savaşı Durdur, Putin'i Durdur" ve "Neden sadece barış değil" yazılı döviz ve pankartları açıldı.