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Berlin'de Ukrayna'ya destek gösterisi

AA, Erbil Başay - Güncel
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Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler "Savaşı Durdur, Putin'i Durdur" ve "Neden sadece barış değil" yazılı döviz ve pankartları taşıyan eylemciler Protestodan detaylarAlmanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler

"Savaşı Durdur, Putin'i Durdur" ve "Neden sadece barış değil" yazılı döviz ve pankartları taşıyan eylemciler

Protestodan detaylar

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi. 100 binden fazla kişini katıldığı gösteride "Savaşı Durdur, Putin'i Durdur" ve "Neden sadece barış değil" yazılı döviz ve pankartları açıldı.

Berlin'de Ukrayna'ya destek gösterisi

Berlin'de Ukrayna'ya destek gösterisi

Berlin'de Ukrayna'ya destek gösterisi

AA / Erbil Başay - Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Berlin, Döviz, Güncel, Haberler

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