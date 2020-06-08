Berlin'de Türk halk oyunları grubu, çalışmalarını parka taşıdı
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Berlin'de Türk halk oyunları grubu, çalışmalarını parka taşıdı

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Tey Tey" halk oyunları grubu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını Hasenheide Parkı'na taşıdı.

Berlin'de Türk halk oyunları grubu, çalışmalarını parka taşıdı
08.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:21

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Tey Tey" halk oyunları grubu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını Hasenheide Parkı'na taşıdı. Türk halk oyunları grubunun çalışmaları vatandaşların da ilgisini çekti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını günlük hayatı etkilemeye devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de daha önce camilerde önlem amacıyla kısıtlı sayıda vatandaşın namaz kılmasına izin verilirken, cuma namazları parklarda açık havada kılınmaya başlamıştı. Kentte bu kez de Türk halk oyunları ekibi, çalışmasını parka taşıdı. Covid-19 önlemleri nedeniyle yaklaşık 3 aydır prova ve çalışma yapamayan 30 kişilik Türk halk oyunları grubu "Tey Tey", aylar sonra ilk çalışmasını açık alanda gerçekleştirdi. Grup üyeleri, Berlin'in en büyük parklarından Hasenheide Parkı'nda bir araya geldi. Tamamı kadınlardan oluşan Tey Tey grubu üyeleri önce 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak amacıyla yerleri tek tek işaretledi. Grup, daha sonra eğitmeni Engin Işık eşliğinde Ege yöresine ait halk oyunlarını çalıştı.

Eğitmen Engin Işık, yan yana gelmek ve el ele tutuşmak gerekmediği için zeybek ve roman havası gibi halk oyunlarını tercih ettiklerini ifade etti. Berlin'de halk oyunları eğitmenliği ve müzik öğretmenliği yapan Işık, "Bugün buradaki çalışmamızı Trakya roman karşılama ve zeybek harmandalı üzerine yaptık. Çünkü korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi korumalıyız. 1.5 metrelik sosyal mesafemizi ölçerek, biçerek ayarladık ve geniş bir alana yayıldık. El ele tutularak oynanan halay, horon gibi oyunlarımızı şimdilik ertelemiş durumdayız. O nedenle bugün sadece karşılama ve zeybek çalıştık" dedi.

Parktaki çalışmalarının etraftan ilgiyle izlendiğini kaydeden Işık, "Çok ilgi gösterdiler. Bazıları haftaya parkta aynı yerde devam edip etmeyeceğimizi sordu. Katılmak istediğini söyleyenler oldu. Bir öğretmen arkadaş geldi. Bu oyunları lise çağındaki çocuklar ya da ilkokul seviyesindeki çocuklar için gösterip gösteremeyeceğimi sordu" diye konuştu.

Tey Tey halk oyunları grubu, hava elverişli olduğu sürece çalışmalarını haftada bir gün açık havada sürdürmeyi planlıyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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