Berlin'de Türk bayraklı düğün konvoyu: Polis 'drift' yaparak ters şeride giren aracı arıyor

14.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:02

Alman polisi başken Berlin'de aracıyla drift yaparak trafiği engelleyen sürücüyü arıyor. Pazar günü öğleden sonra Hardenbergstrasse ve Joachimsthaler Strasse yollarının kesiştiği noktaya hızla gelen siyah bir Maserati marka araç, defalarca drift attıktan sonra ters şeride girdi. Zoo istasyonunun önündeki kavşakta dönen otomobile etrafındaki bazı kişilerin Türk bayrağı sallayarak destek verdiği görüldü. Berlin polisi, aracın bir düğün konvoyunun parçası olduğunu söyledi.



Kendi etrafında dönen otomobilin aynı zamanda kırmızı ışıkta geçtiği kaydedildi. Görgü tanıklarının çektiği videolarda, şehrin göbeğinde drift yapan araca Türk bayrakları ve kornalarıyla eşlik eden süslenmiş araçların olduğu görülüyor. Soruşturma başlatan polis, olay anına ait videoları inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Ancak Maserati sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi. Euronews.com'da Görüntüle