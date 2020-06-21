- Berlin'de Türk avukata ters kelepçe
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- Berlin'de Türk avukata ters kelepçe

- Berlin'de Türk avukata ters kelepçe Almanya'nın başkenti Berlin'de görevini yapmaya çalışan Türk avukata polis sokak ortasında ters kelepçe taktı.

21.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:12

- Berlin'de Türk avukata ters kelepçe

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de görevini yapmaya çalışan Türk avukata polis sokak ortasında ters kelepçe taktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de avukat Ahmet Çelebi, arabası çekici tarafından çekilmek istenen bir müvekkili tarafından olay yerine hukuki danışman olarak çağrıldığı sırada polisler tarafından darp edilerek, ters kelepçe takıldı. Çelebi, olay yerine geldiğinde polisler tarafından arabasını itfaiye girişine bıraktığı için uyarıldığını ve arabasını çekmesini istediklerini aktardı. Türk avukat, bu uyarının ardından aracının anahtarını arkadaşına verdiğini ve aracı başka yere park ettirdiğini açıkladı. Çelebi, sonrasında polislere avukat kimliğini göstererek, müvekkili ile görüşmek istediğini dile getirdiğini aktardı. Avukat, "Polis alay eder gibi tekrar sordu, kimsin ne istiyorsun diye. Ben de az önce tanıttım kendimi, avukatım ve müvekkilimle görüşmek istiyorum dedim. Avukat kimliğimi eline aldı baktı ve sen buraya park edemezsin, burası itfaiye girişi diye tekrar anlatmaya başladı. Ben de konunun ben ve arabam olmadığını, arabamın itfaiye girişinden zaten çekildiğini ve bir an önce müvekkilime gitmem gerektiğini söyledim" dedi.

Avukat Çelebi, avukat olduğunu söylemesine rağmen polis tarafından gereksiz yere oyalandığını aktarırken, polislerin müvekkili ile görüşmesini engellediğini dile getirdi. Avukat, polislerin yanından ayrılıp müvekkilini aramak istediği sırada ise polisin "Konuşuyorken bizi dinlemelisin, polise sırtını dönmek saygısızlıktır" diye bağırdığını aktardı. Çelebi, bu olayın sonrasında ise polisin üzerine çullanarak, kendisine ters kelepçe taktığını açıkladı.

Başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini anlatan Türk avukat, "Benden yardım isteyen müvekkilimi aramak için ayrılmak üzere arkamı döndüm. Tam bu sırada omzumdan tuttular. Ellerime kelepçe taktılar. Ben de arkadaşıma cep telefonuna çek beni, ne yaptıkları görülsün dedim. Kendimi avukat olarak tanıttım. Videoda da görülüyor, elimde avukat kimliğim de vardı. Kelepçeyi taktıktan sonra polislerden biri parmağımı burktu. İlk başta acı hissetmedim ama sonuçta parmağımın kapsülü yırtılmış 6-8 hafta tedavi göreceğim" ifadesini kullandı. "Müvekkilimle bir an önce görüşmek ve ona destek olmak benim kanuni hakkım" diyen Avukat Çelebi, polisin işini engellediği gerekçesiyle tutuklandığını ama nasıl engellediği sorusuna bir cevap alamadığını dile getirdi.

Polislerde yabancı düşmanı bir yaklaşım sezdiğine değinen Çelebi, tutukladıktan sonra polislerden birinin arkasını dönüp "asosyal pislik" ifadesini kullanarak, hakaret ettiğini belirtti. Türk avukat, Alman kökenli bir avukat olsaydı bunların başına gelmeyeceğine inandığını aktarırken, kelepçelendiği anı kaydeden arkadaşının da polisler tarafından darp edildiğini kaydetti. Çelebi, polislerin arkadaşını da yere yatırarak, kelepçelediğini ifade etti.

Polis tarafından görevinin yapılmasının engellendiğini ve sebepsiz yere tutuklanarak, yaralandığını ifade eden Türk avukat, söz konusu polislere dava açacağını bildirdi. Çelebi, son zamanlarda Almanya'daki polislerde, özellikle yabancılara karşı agresif ve sert bir tutumun olduğunu açıkladı.

- Berlin'de Türk avukata ters kelepçe

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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